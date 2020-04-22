Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может покинуть клуб из-за обиды на тренера

По слухам, следующий сезон игрок начнет в мадридском "Реале".

Как сообщает портал France Football, сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане хочет покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Причина - недовольство главным тренером Юргеном Клоппом. Немецкий специалист в номинации на премию "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года - прим.) проголосовал не за него, а за голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. По итогам голосования Мане занял четвертое место, ван Дейк - второе.

Сообщается, что в услугах форварда заинтересован мадридский "Реал". Клуб готов заплатить за его трансфер 150 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Садио Мане провел за "Ливерпуль" 26 матчей и забил 14 голов. Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, набрав 82 очка после 29 игр.

Ранее Садио Мане высказался на тему возможной отмены сезона АПЛ.

Видео: YouTube / RoMarsh, Liverpool FC