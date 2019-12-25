Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался на тему возможной отмены сезона АПЛ

Форвард "Ливерпуля" и сборной Сенегала по футболу Садио Мане прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса. Он готов принять любое решение по нынешнему сезону чемпионата Англии (АПЛ - прим.).
"Я хочу выигрывать матчи и получить титул. Это то, что пришлось бы мне по душе. Но в нынешней ситуации, что бы ни произошло, я пойму. Это было бы непросто для "Ливерпуля", но миллионам людей по всему миру еще труднее. Кто-то потерял членов своих семей, и это гораздо более сложная ситуация. То титул - это моя мечта, и я хочу выиграть его в этому году. Если нет, то я пойму, ведь это часть жизни. Надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне", - приводит слова Мане радиостанция talkSPORT.
В нынешнем сезоне АПЛ Садио Мане провел за "Ливерпуль" 26 матчей и забил 14 голов.
Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице первое место занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 игр.
Ранее стало известно, что АПЛ объявит о досрочном завершении сезона.
Фото: liverpoolfc.com
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