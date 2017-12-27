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На Кронверском проспекте грабители связали администратора кафе и вынесли сейф с деньгами
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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На Кронверском проспекте грабители связали администратора кафе и вынесли сейф с деньгами

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НА Петроградской стороне налетчики покусились на личные вещи персонала кафе и деньги заведения.

В Петроградском районе неизвестные налетчики связали сотрудника кафе и забрали из заведения сейф. Делом занимается полиция.
 
Сообщается, что инцидент произошел в семь часов утра 16 января. В кафе “Талат” по Кронверскому проспекту, 23 вошли двое преступников. Они угрожали администратору ножом, после чего связали 26-летнего мужчину. Затем злоумышленники забрали у него сотовый и 2,5 тысячи рублей. Кроме личных денег жертвы, грабители решили вынести из помещения сейф. В настоящее время точная сумма похищенного неизвестна. 
 
Отметим, что правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых видно налетчиков. 
Теги: налет , ограбление , петроградская , сейф
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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