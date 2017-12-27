На Кронверском проспекте грабители связали администратора кафе и вынесли сейф с деньгами

НА Петроградской стороне налетчики покусились на личные вещи персонала кафе и деньги заведения.

В Петроградском районе неизвестные налетчики связали сотрудника кафе и забрали из заведения сейф. Делом занимается полиция.

Сообщается, что инцидент произошел в семь часов утра 16 января. В кафе “Талат” по Кронверскому проспекту, 23 вошли двое преступников. Они угрожали администратору ножом, после чего связали 26-летнего мужчину. Затем злоумышленники забрали у него сотовый и 2,5 тысячи рублей. Кроме личных денег жертвы, грабители решили вынести из помещения сейф. В настоящее время точная сумма похищенного неизвестна.

Отметим, что правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых видно налетчиков.