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Грабитель цветочных магазинов получил 8,5 лет строгача
Сегодня, 12:56
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nastya960

Грабитель цветочных магазинов получил 8,5 лет строгача

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Также он грабил автозаправки.

Петербургский суд признал виновным Зуфара Гарифуллина, который девять раз напал на цветочные магазины и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчина нападал на сотрудников автозаправок и цветочных магазинов в Приморском и Фрунзенском районах. Он угрожал работникам ножом и забирал деньги из кассы. Так он "заработал" 160 тысяч рублей.

Зуфар Гарифуллин признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в сети появились видео ограбления студента на улице Ивана Фомина.
Фото: Piter.TV

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Теги: автозаправка, грабитель, суд, цветочный магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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