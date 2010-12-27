Грабитель цветочных магазинов получил 8,5 лет строгача

Также он грабил автозаправки.

Петербургский суд признал виновным Зуфара Гарифуллина, который девять раз напал на цветочные магазины и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчина нападал на сотрудников автозаправок и цветочных магазинов в Приморском и Фрунзенском районах. Он угрожал работникам ножом и забирал деньги из кассы. Так он "заработал" 160 тысяч рублей.

Зуфар Гарифуллин признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в сети появились видео ограбления студента на улице Ивана Фомина.

Фото: Piter.TV