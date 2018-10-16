Найди свое счастье на Digitale 14-15 марта в Санкт-Петербурге

Как построить бизнес на счастье? Почему счастливые потребители и команда – источник успеха? Как стать счастливым? Бизнес-конференция Digitale даст ответы на эти вопросы. В этом году лучшее бизнес-событие Digitale пройдет в Петербурге 14-15 марта.

Лучшие спикеры страны расскажут, почему счастье — цель нашей жизни, счастливые потребители — источник успеха, и почему сделать клиентов счастливыми может только команда счастливых людей. На Digitale "Счастье" выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитые российские эксперты. Среди них Ирина Хакамада, Игорь Манн, Борис Ким, Галина Тимченко, Самвел Аветисян, Дмитрий Потапенко, Андрей Трубников, топ-менеджеры Тинькофф Банка, BlaBlaCar, "Мегафон", Mars, KFC.

Конференция пройдет по 4 направлениям: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность. Традиционно конференция завершится бизнес-вечеринкой Digitale-Party.

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Конференцию Digitale создавали в 2012 году как маркетинговое событие, но благодаря резонансу со стороны спикеров и участников, Digitale стала одной из крупнейших бизнес-конференций Петербурга.

В 2014 году получила победы в номинациях "Лучшая профессиональная конференция" и "Лучшее мероприятие года". Названа "Лучшим образовательным проектом Петербурга 2017", а также попала в финал премии BEMA — "Лучшее деловое событие". А в прошлом году прошла 10-я юбилейная конференция — Digitale "Мастерство", собравшая более 1700 человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14-15 марта в Crowne Plaza St.Petersburg Airport и 29 марта в World Trade Center Moscow. В этом году конференция проводится 11-й раз и посвящена теме Счастья. Организует конференцию - маркетинговое агентство Serenity.

Фото: организаторы