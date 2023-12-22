Найденная в первых числах марта у Ладоги маленькая нерпа начала линять

При встрече с тюленем или нерпой необходимо позвонить по телефону 699-23-99.

Найденная в начале марта нерпа начала линять. Малышку нашли у Ладожского озера. Об этом сообщили сегодня, 28 марта, в Фонде друзей балтийской нерпы.

Новорожденную особь обнаружили в картонной коробке. Она попалась на глаза сотрудникам прибрежного кафе. По мнению официантов, нерпочку принес сюда кто-то из рыбаков. На тот момент она весила максимум три килограмма, когда норма для ее возраста — 4,5 килограмма.

При встрече с тюленем или нерпой необходимо позвонить по телефону 699-23-99. В Фонде друзей балтийской нерпы попросили самостоятельно ничего не делать с ластоногим, потому что особь может навредить человеку. Кроме того, и человек может ухудшить состояние животного.

Ранее мы писали, что найденную у Ладожского озера новорождённую нерпу успокаивают при помощи мягкой игрушки.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99