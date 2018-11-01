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Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Сегодня, 8:19
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nadezhda_sib

Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

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Он заселился в отеле с видом на Исаакиевский собор.

Совладелец и председатель совета директоров "Старбанка" Агаджан Аванесов прилетел в Петербург и поселился в одном из дорогих отелей в центре города. Банкир находится в федеральном розыске. Об этом сообщила "Фонтанка.ру"

По данным издания, в начале июля на предпринимателя обратил внимание персонал гостиницы на Вознесенском проспекте. Он оплатил номер по своему паспорту до 9-го июля. 

В марте 2016 года ЦБ забрал лицензию у Старбанка. Это было связано с операциями по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. В кассе не хватало 15 млрд рублей. В апреле 2019 на Аванесова и других акционеров был подан иск на эту сумму. По данному факту завели уголовное дело по хищению денежных средств в особо крупном размере.

Аванесов скрывался от следствия. Это время он находится в федеральном розыске. 

"Фонтанка" передала, что полиция знает о приезде предпринимателя, но его не задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии

Фото: pixabay.com 

Теги: банк, банкир, старбанк
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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