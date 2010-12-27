В Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии

В центре Северной столицы правоохранители поймали преступников, устроивших нападение. Преступниками окаались мигранты из ближнего зарубежья.

По предоставленной информации, в минувшую субботу, 6 июля, около пяти утра у дома 2 в Банковском переулке двое неизвестных злоумышленников распылили в лицо 37-летнему гражданину неустановленное вещество из аэрозольного баллончика. После похитили мобильный телефон и скрылись с места происшествия.