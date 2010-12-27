  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии
Сегодня, 11:44
24
KaterinaKono13

В Петербурге мигранты напали на туриста из Колумбии

0 0

В настоящее время преступники пойманы.

В центре Северной столицы правоохранители поймали преступников, устроивших нападение. Преступниками окаались мигранты из ближнего зарубежья.

По предоставленной информации, в минувшую субботу, 6 июля, около пяти утра у дома 2 в Банковском переулке двое неизвестных злоумышленников распылили в лицо 37-летнему гражданину неустановленное вещество из аэрозольного баллончика. После похитили мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

Спустя некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин двадцати двух лет.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги: на туриста напали в питере, новости колумбии, новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии