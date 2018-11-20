Бомжа-матерщинника задержали в Калининском районе

Как оказалось, мужчина был объявлен в розыск в Белоруссии.

В понедельник, 4 февраля, в 21:40 в дежурную часть 6 отдела полиции доставили неизвестного мужчину. Согласно раппорту, он нецензурно выражался возле дома 17/2 на проспекте Науки и никак не реагировал на замечания петербуржцев, тем самым нарушая общественный порядок. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отпечатки скандалиста удалось найти по базе. Матерщинником оказался 45-летний бомж, приехавший из Белоруссии. Выяснилось, что в этой стране он числится в списке лиц, объявленных в розыск.

Ранее мы писали, что жестокое избиение человека на Маршала Захарова попало на видео.

Фото: Piter.TV