В Петербурге вручили награды победителям Всероссийской недели субботников

Главными участниками церемонии стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

В рамках XI Невского международного экологического конгресса состоялась церемония награждения победителей Всероссийского субботнического марафона "Мы за чистоту". Главными участниками церемонии стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, пишет "Петербургский дневник".

Валентина Матвиенко обратила внимание на масштаб акции, подчёркивая, что в ней участвовали жители абсолютно всех регионов страны — 89 субъектов федерации, общее число участников приблизилось к полумиллиону человек. Она выразила удовлетворение результатами уборки населённых пунктов, превратившейся в массовое народное движение, стремящееся создать более комфортные условия проживания.

Матвиенко отдельно упомянула, что нынешний марафон посвящен важной исторической дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне и объявленному Году защитника Отечества. Граждане активно подключились к благоустройству памятников, могил и мемориалов, привлекая к участию молодёжь, ветеранов и военнослужащих.

Дмитрий Патрушев в своём выступлении дополнил доклад, сообщив, что в рамках недельного субботничного марафона проведено почти шесть тысяч различных акций по очистке придомовых территорий, парков, скверов и иных публичных зон. Он особо подчеркнул важность внимания к состоянию воинских мемориалов, считая такую заботу важнейшим элементом патриотического воспитания и уважения памяти предков.

Фото: Piter.TV