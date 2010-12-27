Нагиев собирается уйти в декрет из-за нервов

Шоумен хочет поберечь нервы и отправиться в декретный отпуск.

Знаменитый актер, ведущий и шоумен Дмитрий Нагиев временно уйдет с Первого канала. Об этом он рассказал во время одного из слепых прослушиваний шестого сезона шоу "Голос".

По словам Нагиева, после "этого проекта уйдет в декрет". Он добавил, что причиной будет "уход за собой".

Ведущий хочет поберечь свои нервы.

"«Я-то чего так переживаю, честное слово?" — передает "Дни.ру" слова Нагиева.

Неизвестно, являются ли слова шоумена шуткой, либо же это серьезное намерение.

В этом году телеведущему исполнилось 50 лет. В настоящее время он занят в нескольких крупных проектах.

Фото: peopletalk.ru