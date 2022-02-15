Надземный пешеходный переход построят на Пулковском шоссе

Проектом предусмотрено и строительство автобусных остановок, широких тротуаров и велодорожек с двух сторон от проезжей части.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города утвердил проект планировки и межевания участка Пулковского шоссе длиной 2640 км от дома 65 до Волхонского шоссе.

Это важно для транспортной доступности Московского и Пушкинского районов. Основной ход Пулковcкого шоссе с шестью полосами движения на этом участке построен. Необходимо построить боковые карманы и надземный пешеходный переход, который очень ждут жители. Александр Беглов

Проектом предусмотрено и строительство автобусных остановок, широких тротуаров и велодорожек с двух сторон от проезжей части.

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Фото: Piter.TV