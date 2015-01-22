На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд №8

Специалисты восстановят пришовные зоны деформационных швов.

В период с 23:00 25 июня до 06:00 26 июня полностью перекроют съезд №8 на развязке КАД с Пулковским шоссе. Об этом сообщили сегодня, 22 июня, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с ремонтными работами. Так, специалисты восстановят пришовные зоны деформационных швов.

На время проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства, и смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что участок трассы "Скандинавия" будут на время перекрывать 22 и 23 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"