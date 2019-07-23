Участок трассы "Скандинавия" будут на время перекрывать 22 и 23 июня

Работы по переустройством линий электропередачи в рамках реконструкции будут проходить на 131-ом км дороги.

Участок федеральной трассы А-181 "Скандинавия" перекроют 22 и 23 июня в связи с переустройством линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в указанные даты автомобилисты не смогут проехать по 131-ому км автодороги. 22 июня закрывать участок не более чем на 10 минут будут с 11:00 до 13:00, а 23 июня такие же ограничения будут действовать трижды в период с 10:00 до 12:00.

Мероприятия проходят в рамках реконструкции участков "Скандинавии" с 100-го по 122-й км. Водителей призвали планировать маршрут заранее.

Ранее мы сообщили о том, что на развязках с Московским и Рябовским шоссе в Петербурге перекроют 2 съезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"