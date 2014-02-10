На развязках с Московским и Рябовским шоссе в Петербурге перекроют 2 съезда

На участке будут проходить работы по восстановлению пришовных зон деформационных швов.

Движение на съездах КАД на развязках с Московским и Рябовским шоссе ограничат в период с 22 по 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о 65-ом км КАД на развязке с трассой М-10 "Россия". Там автомобили не смогут проехать по съездам 9 и 12 с 23:00 22 июня до 5:00 23 июня. Кроме того, на 39-ом км КАД на транспортной развязке с Рябовским шоссе на период с 23:00 23 июня до 13:00 24 июня перекроют съезд по направлению из Всеволожска с Рябовского шоссе на внешнем кольце КАД.

На участке будут проходить работы по восстановлению пришовных зон деформационных швов.

Ранее мы сообщили о том, что съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 22 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"