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Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 22 июня
Сегодня, 23:03
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Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 22 июня

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Ограничения связаны с производством работ по монтажу карнизных блоков.

В понедельник, 19 июня, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили о перекрытии транспортного съезда №3 на пересечении с Парашютной улицей 22 июня с 01:00 до 05:00.

Ограничения связаны с производством работ по монтажу карнизных блоков, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД.  Полное перекрытие необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период их подъема и монтажа. 

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства ремонта, смонтируют световую сигнализацию.

Ранее на Piter.TV: на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения на кад, парашютная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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