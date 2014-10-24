На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют 2 полосы

На оставшихся двух полосах введут скоростное ограничение до 50 км/ч.

В период с 27 июня по 5 июля на участке КАД развязками с ЗСД и Таллинским шоссе ограничат движение на двух полосах. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты будут проводить работы по устранению колейности. При этом оставшихся двух полосах введут скоростное ограничение до 50 км/ч.

На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.

Ранее мы сообщили о том, что съезд КАД к метро Рыбацкое полностью перекроют вечером 17 июня.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"