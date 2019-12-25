Надежда Литвиненко оценила показатели рыбопитомника в Каменке

Специалисты агропромышленного комплекса Выборгского района рассматривают вопрос о включении рыбопитомника форели в перечень курируемых АПК области и района.

10 декабря руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко посетила рыбопитомник форели в поселке Каменка Выборгского района. Специалисты отдела аграрной политики ознакомились с работой нового предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, за 2020 год молодое предприятие реализовало 50 т рыбопосадочного материала - 1 млн штук мальков радужной форели.

Мы всегда поддерживаем наших фермеров. Показатели хорошие, есть перспективы развития. И для того, чтобы хозяйство могло успешно реализовывать свои планы, мы рассматриваем вопрос о его включении в перечень курируемых АПК области и района. Это даст возможность получать ферме бюджетную поддержку всех уровней. Надежда Литвиненко, руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района.

Отметим, что Выборгский район в производстве рыбы находится на 1 месте по Ленинградской области, 55% от общего количества выращивается на выборгских предприятиях.

Ранее мы сообщили о том, что работы на выборгском роднике продлены.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

