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Над игровыми автоматами в ТРК «Меркурий» обрушился потолок
Сегодня, 9:51
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Moulin_
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Над игровыми автоматами в ТРК «Меркурий» обрушился потолок

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По счастью, никто из посетителей ТРК не пострадал

В Приморском районе Петербурга в воскресенье, 20 августа 2017 года, частично обвалился потолок в торговом центре "Меркурий". Как сообщается, случилось это на четвертом этаже здания ТРК, расположенного по адресу ул. Савушкина, 141. 

Свидетели происшествия рассказали, что обрушение потолка произошло вечером 20 августа всего в нескольких метрах от фудкорта, где сидели люди. Потолочные перекрытия отслоились в зоне игровых автоматов. По счастливому стечению обстоятельств, в инциденте никто не пострадал.  

Фото: соцсети

Теги: обрушение потолка , петербург , приморский район , трк , трк меркурий , улица савушкина
Категории: Новости СПб

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