Над игровыми автоматами в ТРК «Меркурий» обрушился потолок

По счастью, никто из посетителей ТРК не пострадал

В Приморском районе Петербурга в воскресенье, 20 августа 2017 года, частично обвалился потолок в торговом центре "Меркурий". Как сообщается, случилось это на четвертом этаже здания ТРК, расположенного по адресу ул. Савушкина, 141.

Свидетели происшествия рассказали, что обрушение потолка произошло вечером 20 августа всего в нескольких метрах от фудкорта, где сидели люди. Потолочные перекрытия отслоились в зоне игровых автоматов. По счастливому стечению обстоятельств, в инциденте никто не пострадал.

Фото: соцсети