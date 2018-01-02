Над Эльбрусом завис огромный НЛО с щупальцами

Появившееся в интернете видео с Эльбруса сняли в декабре в России туристы.

На популярном видеохостинге YouTube на канале, который посвящен присутствию внеземных цивилизаций на Земле, опубликовано видео с НЛО над Эльбрусом.

Под видео утверждается, что оно было снято в декабре 2017 года в России над Эльбрусом на Северном Кавказе. На опубликованных кадрах действительно видно огромный объект, который завис над горами. От него к земле опускаются такого же света "щупальца". При увеличении видно, что от объекта отлетает маленький темный НЛО. Авторы видео уверены, что видели корабль пришельцев.

Что это действительно, неизвестно. В комментариях пользователи, которые уверены, что инопланетяне давно обосновались на Земле, восхищаются удачной находкой. Но нашлись и скептики, которые считают, что это всего лишь необычное облако, а маленькое темное НЛО это птица.

Видео: YouTube/SECTION 51 2.0