Над Выборгом заметили редкие мезосферные облака

Красоту явления оценили местные жители.

Вечером над Выборгом застыли серебристые облака: они образуются в мезосфере и видны только при определённых погодных условиях. Фотографии оценили местные жители в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Так, для того, чтобы необычные природные явления появились на небосводе, Солнце должно достигнуть высоты 6—16° под горизонтом, а более низкие слои атмосферы - находиться в тени. Именно поэтому мезосферные облака невозможно увидеть в дневное время суток. Единственное исключение - время полного солнечного затмения.

На севере, в частности, в Выборгском районе, на серебристые облака можно полюбоваться в период с мая по сентябрь на широте 56°.

От привычных тропосферных облаков мезосферные отличает низкая оптическая плотность и исходящее из них свечение. За счёт того, что солнце уходит за горизонт на непродолжительное время, сквозь серебристую дымку можно даже наблюдать звёзды.

Ранее мы рассказали о том, что-нибудь днях жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting