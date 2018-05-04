Воздушная репетиция Парада Победы: Над Москвой пролетели самолеты

В социальных сетях москвичи и гости столицы делятся фото и видео самолетов над Москвой и пригородами.

Сегодня, 4 мая, над Москвой летают самолеты. Полным ходом идет репетиция к военному Параду Победы к 9 мая.

Из подмосковной Кубинки в 10.00 по московскому времени вылетели вертолеты, которые откроют воздушную часть парада над столицей. За ними последуют самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны и подлетят к назначенным точкам в строго запланированное время Минобороны РФ

В Министерстве обороны сообщают, что каждая воздушная тренировка сопряжена с огромной ответственностью для летчиков. Пилотам вертолетов и самолетов, летящим на предельно допустимой высоте над городом приходится бороться с так называемой "болтанкой", которая происходит из-за смешивания теплых и холодных слоев воздуха. Тем не менее, москвичи и гости столицы, наблюдая за пролетом военной техники над Москвой, собственными глазами увидели филигранную точность и отлаженность работы наших летчиков.

В этом году 9 мая воздушная часть парада пройдет только над Москвой и Санкт-Петербургом.

Видео: Instagram/melamorinka, ann.kravtcova, arsenov.anton, velomobilicom

Фото: Instagram/balakireva.a, vanilla_elena, anna_alex_1986