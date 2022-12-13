Планируется, что все работы будут завершены в октябре 2024 года.

ГУП "ТЭК СПб" приступает к работам на очередном объекте в Пушкинском районе. Начинается реконструкция 3 км теплосетей вдоль Павловского шоссе в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля.

Теплоэнергетики готовят территорию под строительный городок, закупают необходимое оборудование и материалы. Активная стадия начнется с монтажа временной сети длиной почти 3 340 метров. На время укладки новых сетей "времянка" будет отвечать за стабильное теплоснабжение более 12 тысяч жителей квартала.

Планируется, что все работы будут завершены в октябре 2024 года.

Также в перечне задач на 2023 год реконструкция трубопроводов от тепловых пунктов по адресам:

- Красносельское шоссе, дом №10 корп.4, лит.А, и дом №28 корп.9, лит.А,

- Гусарская ул., дом №6, корп.18, лит. А, и дом №4, корп.15, лит.А;

- Малая ул., дом №52а, лит. А;

- Саперная ул., дом №8, корп.9, лит.А.

Ранее стало известно, что абоненты "Теплосети" уже могут узнать дату отключения горячей воды летом.

Фото: Piter.tv