Абоненты "Теплосети" могут узнать дату отключения горячей воды летом

Для этого необходимо зайти в раздел "Летняя ремонтная кампания" на сайте, указать улицу и номер дома.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" запустила интернет-сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Теплосеть Санкт-Петербурга" 27 марта открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого петербуржцы могут узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды летом. Для этого необходимо зайти в раздел "Летняя ремонтная кампания" на сайте, указать улицу и номер дома.

В период летней ремонтной кампании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов. В межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей.

Фото: Piter.tv