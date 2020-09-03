В Петербурге начали строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока

Все работы планируется закончить до 31 декабря 2022 года.

Во вторник, 23 ноября, в пресс-службе группы компаний "АБЗ-1" сообщили Piter.tv, что рабочие приступили к строительству части развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Благодаря развязке улучшится транспортная ситуация в Петербурге, обеспечит дополнительный заезд на ЗСД и прямой выезд в центр города.

Дорожники приступили к устройству временных дорог и ограждению строительной площадки, включая сооружение временных съездов с ЗСД для доставки материалов. Отметки участка, попадающего в границы строительства, планируют поднять. На объект активно привозят песок. Для защиты от размыва проектом предусмотрено берегоукрепление горной массой - аналогичное решение применялось на всей территории Южного намыва Васильевского острова. Специалисты ведут работы по устройству буронабивных свай под опоры будущих съездов. К концу года должны завершить устройство на 4 из 15 опор.

По плану, на развязке предусмотрено сооружение трех съездов, на двух из них обустроят искусственные сооружения общей протяжённостью около 680 метров.

На объекте работают 70 человек, 25 единиц техники и 9 судов.





Отмечается, что ЗСД подключат к улично-дорожной сети южной части Васильевского острова путем устройства выезда на ЗСД с намывных территорий на север и юг города и съезда с севера города.

Работы должны закончить к 1 января 2023 года, а весь проект обойдется в 2,35 млрд рублей.

Фото: пресс-служба группы компаний "АБЗ-1"