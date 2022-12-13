Дорожники заменят бортовой камень, обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесут дорожную разметку.

В Петербурге начался ремонт Арсенальной и Пироговской набережных. С 6 мая в городе вводят ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожники заменят бортовой камень, обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесут дорожную разметку и приведут в порядок территорию набережных.

До 20 мая будет ограничен проезд по Арсенальной набережной на участке от Арсенальной улицы до Литейного моста.

Ремонт Пироговской набережной будет проходить с 12 мая по 10 июля. В этот период водители не смогут свободно проехать по участку от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.

В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно, по одной полосе. Пресс-служба КРТИ

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в ночь с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут.

Фото: citywalls