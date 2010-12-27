Начался новый этап ремонта Токсовского тоннеля

Начался ремонт Северного транспортного отсека.

Закончен основной этап работ в Токсовском тоннеле. Подрядчик приступил к Северному отсеку. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ремонт тоннеля в поселке Мурино начался в июне 2017 года. За это время в Южном транспортном отсеке сделали гидроизолцию, восстановили гранитную облицовку, систему водоотведения с проезжей части, установили светодиодные светильники, в пешеходном отсеке также сделали гидроизоляцию, восстановили гранитные лестничные сходы и облицовку из керамической плитки.

С 28 июля 2018 года движение осуществляется только по Южному транспортному отсеку в обе стороны, по одной полосе в каждом направлении. Полностью ремонт закончится в декабре этого года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"