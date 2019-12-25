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Начальство Всеволожской полиции потеряло должности из-за коррупции
Сегодня, 17:30
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lizapoluda

Начальство Всеволожской полиции потеряло должности из-за коррупции

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Высоких постов лишились начальник отдела и его заместитель.

Начальник 87 отдела полиции во Всеволожском районе и его заместитель уволены из органов в ходе дела о конфликте интересов бизнесменов. Кроме того, правоохранителей подозревают во взяточничестве. Об этом стало известно Piter.TV. 

Представители областной прокуратуры выяснили, что полицейские занимались незаконным предпринимательством и являлись одной из заинтересованных сторон в разбирательствах.

Кроме того, бывшие начальники сознательно подделали декларации о собственных доходах и имуществе.

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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