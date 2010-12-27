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Начало недели порадует петербуржцев солнцем
Сегодня, 16:43
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mari_dolbish
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Начало недели порадует петербуржцев солнцем

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25 сентября в городе будет солнце, а уже на следующий день станет пасмурно.

Солнечная погода в Петербурге продлится еще день. В понедельник, 25 сентября, в городе ожидается солнце и тепло.

Температура воздуха грядущей ночью будет колебаться на уровне в +6...+8 градусов, а днем повысится до +17 градусов.

Утром прогнозируется слабый туман. Скорость ветра не будет превышать 6 метров в секунду.

Во вторник, 26 сентября, ожидается пасмурная погода, на следующий день будет облачно, а в четверг, 28 сентября, также будет пасмурно. Слабые дожди придут в Петербург ближе к концу недели. 

Фото: Мария Долбиш / Piter,tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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