Начало недели порадует петербуржцев солнцем

Солнечная погода в Петербурге продлится еще день. В понедельник, 25 сентября, в городе ожидается солнце и тепло.
Температура воздуха грядущей ночью будет колебаться на уровне в +6...+8 градусов, а днем повысится до +17 градусов.
Утром прогнозируется слабый туман. Скорость ветра не будет превышать 6 метров в секунду.
Во вторник, 26 сентября, ожидается пасмурная погода, на следующий день будет облачно, а в четверг, 28 сентября, также будет пасмурно. Слабые дожди придут в Петербург ближе к концу недели.
Фото: Мария Долбиш / Piter,tv