Вокруг "Лахта Центра" 21 октября образовались спиральные облака

В каплях воды и ледяных кристаллах свет преломляется, и таким образом создается необычный эффект.

В субботу, 21 октября, вокруг "Лахта Центра" образовались спиральные облака. Подробнее о явлении рассказали в пресс-службе высотки.

Фасад здания отражает лучи солнца, иногда – прямо в проплывающие мимо облака. В каплях воды и ледяных кристаллах свет преломляется, и таким образом создается необычный эффект.

Интересно, что порой башня и сама создает небольшие облака – легкие и достаточно быстротечные. В таком легком "парении" возникают самые необычные солнечные блики. Пресс-служба "Лахта Центра"

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Фото: Надежда Кулакова