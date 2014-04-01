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Начальника районной ветстанции в Петербурге заподозрили в получении взяток от поставщиков мяса
Сегодня, 14:12
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Начальника районной ветстанции в Петербурге заподозрили в получении взяток от поставщиков мяса

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Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение начальнику Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции СПбГБУ — "Санкт-Петербургская  городская ветеринарная станция  по борьбе  с болезнями животных". По версии следствия, он получил взятку в 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Предполагается, что деньги были получены с марта 2020 по февраль 2022 от представителей нескольких коммерческих структур. Они специализируются на поставках мясной продукции. За вознаграждение начальник обещал общее покровительство компаниям. 

Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: ветстанция, взятка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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