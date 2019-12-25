Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест

Он стал фигурантом дела о пропаже 300 тонн топлива.

Военный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику полигона министерства обороны Капустин Яр генерал-майору Олегу Кислову. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в 235-м гарнизонном военном суде.

Днем ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что военного заподозрили в коррупции по делу о пропаже не менее 300 тонн топлива, которое принадлежит российского оборонному ведомству. Подчиненный Кислова, полковник Алексей Прудников, рассказал следствию, что он продал нефтепродукты за взятку почти в два миллиона рублей, а затем поделился этими денежными средствами с начальником полигона.

Самому Прудникову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится под домашним арестом. Его выпустили из следственного изолятора, так как он признал свою вину, сообщил источник "Коммерсанта".

Ранее министр культуры Крыма была арестована по обвинению во взятке в 25 миллионов рублей.

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