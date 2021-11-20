Вера Новосельская будет под стражей до середины января.

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей. Об этом журналистами рассказали представители пресс-службы Басманного суда Москвы. Известно, что Вера Новосельская подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Под стражей чиновница будет до 17 января.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", меру пресечения в виде ареста. пресс-служба суда

Напомним, что Новосельскую этапировали в Москву после следственных действий на территории полуострова. Уже в ночь на 20 ноября фигурантка расследования провела в изоляторе временного содержания. Обвинение считает, что в 2018 году подозреваемая получила от бенефициара "Меандр" денежные средства в размере 25 млн рублей. За эту взятку женщина предоставила свое общее покровительство в вопросе исполнения строительно-монтажных работ при создании государственного центра детского театрального искусства. Министерством культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская управляет с февраля 2014 года.

Передавшему правозащитникам архив с пытками заключенных белорусу Савельеву отменили арест.

Фото и видео: Telegram / Mash

