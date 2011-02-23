Начальника Росгвардии Центрального района Петербурга отправили под домашний арест

В Петербурге под домашний арест отправили офицера Росгвардии за мошенничество.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника отдела вневедомственной охраны по Центральному району Владимира Гочуа. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По данным следствия, Гочуа вместе с начальником пульта централизованной охраны Робертом Петерсоном и другими сотрудниками в 2019 году фиктивно оформили на работу инженера, который не знал о махинации и фактически не исполнял трудовых обязанностей. При этом в табели учета рабочего времени вносились ложные сведения, на основании которых мужчине начисляли зарплату. Общий ущерб, по данным следствия, превысил 1 млн руб.

Гочуа был задержан 27 октября и в тот же день признал вину. Суд постановил отправить его под домашний арест до 26 декабря.

Фото: Piter.TV