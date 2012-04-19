В аварии пострадали еще пять человек.

Начальник отдела полиции Астрахани погиб в ДТП в Володарском районе на трассе до Марфино. Трагедия зафиксирована вечером 5 июня. В автомобильной аварии участниками стали три транспортных средства. В результате инцидента в медицинские учреждения были доставлены пять человек. По факту гибели сотрудника правопорядка проводится проверка. Специалисты установили, что 83-летний водитель за рулем ГАЗ-3110 не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, который ехал по главной трассе. за рулем находилась 22-летняя девушка. Чтобы избежать столкновения, ей пришлось выехать на полосу встречного движения.

…Где совершила столкновение со служебным автомобилем LADA Vesta под управлением начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахани. пресс-служба ГИБДД

Водитель LADA Vesta от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля LADA Vesta, а также водитель автомобиля Opel Astra и его пассажиры - три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На пересечении Купчинской и Пловдивской столкнулись две иномарки.

Фото и видео: Telegram / Mash

