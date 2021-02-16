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На пересечении Купчинской и Пловдивской столкнулись две иномарки
Сегодня, 15:52
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На пересечении Купчинской и Пловдивской столкнулись две иномарки

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Одна из машин отлетела на обновленные трамвайные пути.

Сегодня днем, 5 июня, во Фрунзенском районе произошла авария с участием двух иномарок. Дорогу не смогли поделить "Альмера" и "Логан". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Столкновение произошло на пересечении Купчинской и Пловдивской улиц. От удара одна из машин отлетела на трамвайные пути, по которым общественный транспорт начал курсировать только в это воскресенье после длительных ремонтных работ. 

Как указали очевидцы, трамваи стоят в обе стороны. Информация о состоянии водителей уточняется.

Ранее на Piter.tv: на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов иномарка сбила светофор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп две машины, купчино, купчинская улица, пловдивская улица, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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