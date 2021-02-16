На пересечении Купчинской и Пловдивской столкнулись две иномарки

Сегодня днем, 5 июня, во Фрунзенском районе произошла авария с участием двух иномарок. Дорогу не смогли поделить "Альмера" и "Логан". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Столкновение произошло на пересечении Купчинской и Пловдивской улиц. От удара одна из машин отлетела на трамвайные пути, по которым общественный транспорт начал курсировать только в это воскресенье после длительных ремонтных работ.
Как указали очевидцы, трамваи стоят в обе стороны. Информация о состоянии водителей уточняется.
Ранее на Piter.tv: на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов иномарка сбила светофор.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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