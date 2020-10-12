Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал о сроках строительства велодорожек

Проект планируют реализовывать в течение пяти лет.

В администрации Выборгского района прошло очередное обсуждение проекта по созданию велодорожек. Начальник отдела дорожного хозяйства Андрей Забойкин рассказал о сроках строительства велосипедных дорожек. Так, масштабный проект будут реализовывать поэтапно в течение пяти лет. Сроки зависят также и от проектов, за счет которых идет софинансирование строительства велодорожек.

Проект подразумевает развитие велосипедного движения, соединение южной части города и северной. Первый этап должен соединить дорожки Смоляного мыса и Батарейной горы. Данный проект не только помогает развить велосипедную инфраструктуру, приучить людей к здоровому образу жизни. Он будет способствовать развитию туризма и культуры.

По словам Андрей Забойкина, на сегодняшний день рассматривался ряд проектных решений, утверждена общая концепция развития велосипедной инфраструктуры в Выборге, проработаны вопросы и замечания по организации дорожного движения и обеспечения безопасности.

Отметим, что в рамках реализации этого проекта будут сделаны масштабные работы по установке освещения, благоустройству прилегающих к велодорожкам территорий.