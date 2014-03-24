Начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подвел итоги 2024 года

В 2024 году Росгвардия выполнила более 14 тысяч задач по охране порядка в регионе.

Сегодня в России отмечают День войск национальной гвардии. Руководитель Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант Андрей Тарасов, рассказал "Петербургскому дневнику" о работе ведомства и результатах за прошлый год.

Главные задачи Росгвардии включают поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности и силовую поддержку другим правоохранительным органам. Подразделения Росгвардии охраняют важные объекты, транспорт, имущество граждан, обеспечивают безопасность массовых мероприятий.

В 2024 году Росгвардия выполнила более 14 тысяч задач по охране порядка в регионе. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы проверили 35 тысяч владельцев оружия, а патрульные экипажи вневедомственной охраны отработали около 12 тысяч вызовов полиции.

Петербург – крупный город, где проходят важные международные мероприятия. Росгвардия совместно с полицией и ФСО обеспечивает их безопасность. Во время проведения Главного военно-морского парада задействуются различные специалисты, а на акватории работают катера для предотвращения диверсий. Также обеспечивается безопасность праздника "Алые паруса".

Недавно в Апраксином дворе был проведен рейд по выявлению незаконной миграции. Нарушители задержаны, контрафакт изъят. Вид экипированных сотрудников Росгвардии часто предотвращает конфликты.

Ранее росгвардейцы задержали воришку, который хотел убежать с полным рюкзаком сливочного масла из магазина на Савушкина.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти