Стало известно о начале съемок сиквела "Последний богатырь: Корень зла"

Впереди более 100 съемочных дней — сейчас одновременно снимаются второй и третий фильм.

В подмосковной Барвихе стартовали съемки сиквела "Последний богатырь: Корень зла". Об этом сообщает пресс-служба компании Yellow, Black and White.

Первая часть фильма "Последний богатырь" стала одной из самых кассовых в истории российского кинематографа. Впереди более 100 съемочных дней — сейчас одновременно снимаются второй и третий фильмы.

Съемочная группа отправится в Карелию, на Урал и в Краснодарский край, а в Подмосковье появится целый город: впервые зрители окажутся в самом Белогорье.

Создатели фильма решили сохранить в новой части юмор, дух русской сказки, ощущение авантюрного приключения. Зрители узнают больше о мире Белогорья, о его веселых жителях. В сиквеле появятся любимые и знакомые с детства персонажи: Колобок, Финист Ясный Сокол, а также человек-корень и колдун Роголеб.

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Видео: YouTube / Disney Россия