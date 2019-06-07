Герои "Возвращения в Простоквашино" могут заговорить по-китайски

Отечественная студия "Союзмультфильм" может продать первый сезон мультфильма "Возвращение в Простоквашино" в Китай. Об этом сообщают "РИА Новости" ссылаясь на председателя правления Юлиану Слащеву.
По ее словам, студия ведет по международным продажам мультфильма с Китаем. Также интерес наблюдается со стороны стран Восточной Европы.
Единственное их пожелание - большее количество серий. Сейчас их 15. Планируется, что до середины следующего года будет создано 30.
- цитируют РИА Слащеву.
В ближайшее время "Возвращение в Простоквашино" будет представлен на анимационном рынке в Анси.
Первая серия мультфильма была опубликована в начале апреля на YouTube. С этого времени новые эпизоды выходят каждый месяц.
Видео: Союзмультфильм
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