Зоя Бербер: "Вчера начались съёмки нового сезона Реальных пацанов"

27 сентября стало известно о съемках нового сезона сериала "Реальные пацаны".

Актриса Зоя Бербер опубликовала фото в свой Instagram, которое явно обрадовало любителей пермского сериала "Реальные пацаны". Под фото актриса написала: "Вчера начались съёмки нового сезона Реальных Пацанов! Ждать долго, но старт дан!". Дата выхода пока что неизвеста.

"Реальные пацаны" - российский комедийный телесериал о жизни Коляна и его друзей - Антохи и Вована. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслируется в эфире телеканала "ТНТ" с 8 ноября 2010 года. За несколько сезонов в сериале участвовали разные приглашенные артисты: Анна Семенович, братья Запашные, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, DJ Smash и Юлия Михалкова.

Видео: "ВК" - "Реальные пацаны"

Фото: Instagram zberberr