На атомный ледокол "Урал" начали устанавливать гребные электродвигатели

Один ГЭД погружают на ледокол от 10 до 12 часов.

На второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" на "Балтийском заводе" начали устанавливать гребные электродвигатели (ГЭД). Об этом сообщает пресс-служба судозавода.

Один ГЭД погружают на ледокол от 10 до 12 часов. Всего на судне будет два бортовых и один центральный электродвигатель. Вес двигателя - 310 тонн, мощность - 20 МВт.

Также, "Балтийский завод" строит по проекту 22220 еще два ледокола. Это атомные ледоколы "Арктика" и "Сибирь". Контракт на строительство "Арктики" был подписан в августе 2012 года, на "Сибирь" и "Урал" - в мае 2014 года.

Весной этого года мужчина пообещал взорвать Балтийский завод после неудачного собеседования.

Фото: пресс-служба "Балтийского завода"