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На атомный ледокол "Урал" начали устанавливать гребные электродвигатели
Сегодня, 11:27
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nastya960
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На атомный ледокол "Урал" начали устанавливать гребные электродвигатели

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Один ГЭД погружают на ледокол от 10 до 12 часов.

На второй серийный атомный  ледокол проекта 22220 "Урал"  на "Балтийском заводе" начали устанавливать гребные электродвигатели (ГЭД). Об этом сообщает пресс-служба судозавода. 

Один ГЭД погружают на ледокол от 10 до 12 часов. Всего на судне будет два бортовых и один центральный электродвигатель. Вес двигателя - 310 тонн, мощность - 20 МВт.

Также, "Балтийский завод" строит по проекту 22220 еще два ледокола. Это атомные ледоколы "Арктика" и  "Сибирь". Контракт на строительство "Арктики" был подписан в августе 2012 года, на "Сибирь" и "Урал" - в мае 2014 года.

Весной этого года мужчина пообещал взорвать Балтийский завод после неудачного собеседования.

Фото: пресс-служба "Балтийского завода"

 

Теги: атомный ледокол , балтийский завод , сибирь , урал
Категории: Лента новостей Новости СПб

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