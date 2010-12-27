Мужчина пообещал взорвать Балтийский завод после неудачного собеседования

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

В Петербурге задержан 25-летний мужчина, угрожавший сотрудникам Балтийского завода. Об этом сообщили в пресс-службе УВО Нацгвардии по региону.

Как сообщили 21 марта в управлении Росгвардии по городу и Ленобласти, утром во вторник на Балтийский завод, 25-летний мужчина пришёл устраиваться на работу. Во время собеседования в отеделе кадров вспыхнула ссора с работниками завода. Причины перепалки до сих пор неизвестны, однако эту ему не понравилось и он заявил о своём намерении взорвать завод. Сотрудники не расстерялись и вызвали на место правоохранительные органы.

Взрывных устройств на молодом человеке не нашли и передали его в полицию. По факту задержания наряд вневедомственной охраны доставили мужчину в 37 отдел полиции.

На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.