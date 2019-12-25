Начал работу первый в Петербурге Центр женского здоровья для пациенток зрелого возраста

В городе до сих пор не было подобных учреждений, несмотря на то, что здесь проживает почти 800 тысяч женщин в возрасте от 45 до 70 лет.

В Городской поликлинике № 40 на Невском проспекте прошло выездное совещание, в ходе которого обсудили пилотный проект –Центр женского здоровья, открывшийся сегодня на базе учреждения. Центр специализируется на медицинском обслуживании женщин зрелого возраста в рамках проекта "Серебряный возраст".

В городе до сих пор не было подобных учреждений, несмотря на то, что здесь проживает почти 800 тысяч женщин в возрасте от 45 до 70 лет. Женское здоровье на разных этапах жизни требует особой заботы, и запуск Центра позволит обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению, включая консультации специалистов, психологическое и терапевтическое сопровождение.

Информация о запуске Центра и возможностях получить комплексную диагностику распространилась задолго до его открытия. Желающие уже записаны на несколько недель вперед, что подчеркивает востребованность такого учреждения. Пациенты поликлиники № 40, среди которых много представителей творческих профессий, уделяют особое внимание вопросам здоровья. С инициативой создания Центра выступили именно известные петербургские актрисы, идею которых поддержало правительство города.

Проект планируется развивать. Также рассматривается вопрос организации выездных бригад для приема женщин в районных поликлиниках.

Записаться в Центр можно через колл-центр. Всего за два посещения пациентки смогут пройти обследование, сдать необходимые анализы и получить консультации специалистов, таких как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог-диетолог, дерматолог, психолог и другие. В Центре также организован дневной стационар, что делает услуги максимально удобными для пациенток.

Фото: Смольный