Начальника отдела "Ленсвета" задержали за взятку в 59 тысяч рублей

За эту сумму он обещал подключить ларек к электричеству.

В минувшую среду, 14 марта, сотрудниками полиции на севере Петербурга по подозрению в получении взятки был задержан начальник Приморского эксплуатационного района Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Ленсвет". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу на Неве.

Как гласят данные уголовного дела, 14 марта на улице Авиаконструкторов начальник отдела "Ленсвета" получил от бизнесмена взятку в размере 59 тысяч рублей. За эти деньги госслужащий пообещал подключить торговый объект к электричеству без оформления бумаг. После этого начальник был задержан сотрудниками полиции.

Известно, что на данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления ему обвинения.