Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить

Глава ЦБ оценила пользу технологий в развитии финансовой отрасли.

Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница считает, что речь идет о том, что финансовая область активно пытается применять ИИ, так как его работа позволяет снизить издержки.

Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни. Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Руководитель финансового регулятора заметила, что несколько лет назад приняла для себя решение о том, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их.

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"