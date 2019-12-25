Набиуллина рассказала о разнице между цифровым рублем и биткойном

Глава ЦБ ответила на вопрос участницы форума "Знание".

Использование криптовалют, в отличие от цифрового рубля, несет за собой большие риски, в том числе из-за отсутствия ответственности со стороны тех, кто выпускает такие цифровые валюты. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница уточнила, что госдарственный финансовый регулятор беспокоится о том, какие угрозы существуют из-за криптовалют. В частности, наблюдается определенный уровень мошенничества.

Дело в том, что за цифровой рубль отвечает Центральный банк, как сейчас мы отвечаем за наличные рубли, за безналичные, чтобы они не обесценивались. А криптовалюта - за нее практически никто не отвечает, никому нельзя претензии высказать. Это тяжело даже назвать валютой. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ РФ заметили, что цифровой рубль остается удобным и технологичным для использования гражданами.

Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"