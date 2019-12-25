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Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса
Сегодня, 15:11
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Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса

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Глава ЦБ РФ рассказала о том, что люди должны иметь возможность зарабатывать трудом.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала наращивать социальную поддержку населения в условиях кризиса. По словам чиновницы, государству требуется сделать все необходимое для поддержания и развития экономической системы РФ. Она надеется, что граждане смогут как и раньше зарабатывать деньги собственным трудом. Соответствующее заявление эксперт сделала на пленарном заседании Московского финансового форума.

Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: трансформация экономики потребует временно чуть большую инфляцию, чем 4%.

Фото и видео: Московский финансовый форум

Теги: московский финансовый форум, социальная поддежка, соцподдержка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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