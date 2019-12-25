Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях

Глава ЦБ РФ рассказала о возможностях цифрового рубля.

Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольной, каждый сам сможет выбирать, как получать эти социальные выплаты. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница заметила, что вопрос будет решатьсч только на добровольной основе граждан.

Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Руководительница государственного финансового регулятора провела параллели с денежным переводом выплаты пенсий в стране на банковскую карту "Мир", напомнив, что тогда у россиян также был выбор – получать ее наличными на почте или на собственный счет.

Набиуллина рассказала о разнице между цифровым рублем и биткойном.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"