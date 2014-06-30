По ее словам, меры правительства должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала рост цен на бензин временным явлением. Об этом она заявила журналистам в кулуарах форума "Финополис".

По ее словам, регулятор исходит из того, что меры правительства должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Глава ЦБ также добавила, что рост цен на бензин не рассматривает как источник устойчивой инфляции. Набиуллина отметила, что бензин относится к товарам-маркерам, влияющим на инфляционные ожидания населения.

Это товары, на рост цен которых больше всего обращают внимание люди, и они могут делать вывод, интерпретировать, переносить такие ожидания на общий темп роста цен, то есть влиять на инфляционные ожидания. Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ

Фото: pxhere.com